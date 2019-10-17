شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا وزامبيا يطلبان مواجهة المنتخب الأوليمبى وديا فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد الكرة عرضا من نظيريه النيجيرى والزامبى لخوض مباراة ودية مع المنتخب الوطنى الأوليمبى بقيادة شوقي غريب في نوفمبر المقبل استعدادا لأمم افريقيا تحت ٢٣ سنة التي تنطلق يوم ٨ من نفس الشهر ، حيث سيتواجد المنتخبات مبكرا في القاهرة استعدادا للبطولة وطلبا مواجهة الفراعنة الصغار وديا .

وأحال اتحاد الكرة العرضين لشوقي غريب لتحديد مصيرهما سواء بخوض مباراة ودية مع أحدهما او الاكتفاء بوديتي جنوب افريقيا الأخيرتين خشية وقوع إصابات في المنتخب قبل بدء البطولة .

كان المنتخب الأولمبى خاض معسكرا مغلقا فى أكتوبر الجارى، وخاض مباراتين وديتين أمام جنوب افريقيا، الأولى أقيمت فى الاسماعيلية وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما، بينما فاز الفراعنة فى الودية الثانية بهدف نظيف باستاد القاهرة.