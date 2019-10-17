شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق بطولة العالم لناشئي وشباب الكاراتيه فى شيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم منافسات بطولة العالم للناشئين والشباب تحت21 سنة، والتى تقام بتشيلى وتستمر حتى 30 أكتوبر الجارى، بمشاركة المنتخبات الوطنية . وتشارك مصر فى البطولة بقائمة تضم 37 لاعبة ولاعبة ، بخلاف 4 حكام ، 8 مدربين ، إداريان و طبيب . و يرافق البعثة محمد الدهراوى رئيس الاتحاد ، وحسام عجور رئيسا للبعثة، بالإضافة إلى مدير فنى الكوميتيه . كان اتحاد الكاراتيه قد عقد جلسة استماع جمعت جيانا فاروق وهانى قشطة ، ورئييس الاتحاد لإنهاء أزمة جيانا فاروق لاعبة المنتخب الوطنى الأول مع هانى قشطة مدرب منتخب السيدات، والتى شهدتها بطولة الجائزة الكبرى التى أقيمت بروسيا مؤخراً .

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