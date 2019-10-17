شكرا لقرائتكم خبر عن نادى مصر يبحث عن أول فوز فى تاريخه أمام الجونة على الكلية الحربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه نادى مصر نظيره الجونة مع دقات الثالثة عصر اليوم الخميس على ستاد الكلية الحربية فى افتتاحية الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة يدخلها الفريق الصاعد لدوري الاضواء والشهرة لأول مرة فى تاريخه بمعنويات مرتفعة بعد أن انتزع نقطة التعادل الأولى فى مسيرته بالممتاز من أنياب نادى الزمالك بهدف لكل فريق فى الجولة الثالثة للمسابقة بينما فاز الجونة على مصر المقاصة بهدف دون رد فى إطار منافسات ذات الجولة.

ويحتل نادى مصر المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين بعد أن لعب 3 مباريات تعادل فى لقاءين وخسر مباراة وسجل هدف وتلقت شباكه أربعة أهداف بينما يحتل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 3 مواجهات فاز فى لقاء وخسر مباراتين وسجل هدف وتلقت شباكه هدفين .

ومن جانبه طالب عبد الناصر محمد المدير الفنى لنادى مصر لاعبيه باستثمار نقطة الزمالك والبحث عن أول فوز فى تاريخ النادى لتنفيذ خطة الفريق فى الهروب من دوامة الهبوط مبكراً والابتعاد عن شبح النتائج السلبية التى تطارد الفرق الصاعدة للممتاز على الجانب الأخر طالب الصربى نيبوشا المدير الفنى للجونة لاعبيه بإستمرار قطار الانتصارات عن طريق عدم الاستهانة بقدرات منافسهم نادى مصر لاسيما بعد قدرته على تحقيق مفاجأت أمام الأندية الكبيرة.