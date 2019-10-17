رياضة | ديربي إنجلترا.. روبرتسون يتحدث عن مواجهة ماكتومناي

مدح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي أندي روبرتسون مواطنه الإسكتلندي لاعب فريق مانشستر يونايتد سكوت ماكتومناي قبل مباراة الأحد المرتقبة بينهما في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي الفريقان في الجولة التاسعة من البريميرليج في ملعب الأولد ترافورد، الأسبوع المقبل.

وبات ماكتومناي عنصرًا أساسيًا في كتيبة أولي جونار سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر، حيث بدأ كافة مباريات الجولات الماضية.

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وعبر تصريحات نشرتها صحيفة "مترو" الإنجليزية قال روبرتسون: "كان هناك القليل من المزاح مع ماكتومناي خلال مواجهة اسكتلندا، كان ذلك بشكل قليل لكي أكون صريحًا".

وواصل مدافع الليفر: "أرى أن ماكتومناي كان رائعًا أمام سان مارينو، ولكي أكون أمينًا هو كان ممتازًا طوال الموسم مع مانشستر يونايتد رغم وجود منتقدين".

وأتم نجم المنتخب الإسكتلندي: "هو يقوم بعمله بشكل جيد، أتطلع إلى مواجهته يوم الأحد، آمل أن أتفوق عليه بالطبع".