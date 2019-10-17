شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يتلقى عرض من نيجريا وزامبيا لخوض ودية مع المنتخب الأوليمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى اتحاد الكرة عرضا من نظيريه النيجيرى والزامبى لخوض مباراة ودية مع منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقي غريب في نوفمبر المقبل استعدادا لأمم افريقيا تحت ٢٣ سنة التي تنطلق يوم ٨ من نفس الشهر ، حيث سيتواجد المنتخبات مبكرا في القاهرة استعدادا للبطولة وطلبا مواجهة الفراعنة الصغار وديا .

وأحال اتحاد الكرة العرضين لشوقي غريب لتحديد مصيرهما سواء بخوض مباراة ودية مع أحدهما او الاكتفاء بوديتي جنوب افريقيا الاخيرتين منعا لوقوع إصابات في المنتخب قبل بدء البطولة .

كان المنتخب الأولمبى خاض معسكرا مغلقا فى أكتوبر الجارى، وخاض مباراتين وديتين أمام جنوب افريقيا، الأولى أقيمت فى الاسماعيلية وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما، بينما فاز الفراعنة فى الودية الثانية بهدف نظيف باستاد القاهرة.