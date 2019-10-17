شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يتلقى عرض من نيجريا وزامبيا لخوض ودية مع المنتخب الأوليمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأحال اتحاد الكرة العرضين لشوقي غريب لتحديد مصيرهما سواء بخوض مباراة ودية مع أحدهما او الاكتفاء بوديتي جنوب افريقيا الاخيرتين منعا لوقوع إصابات في المنتخب قبل بدء البطولة .
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