«بعد تأجيل القمة» .. خالد الغندور : الزمالك مش خايف والاهلي فلت

الموجز

قال الإعلامي خالد الغندور، أن الزمالك لم يكن لديه أية مخاوف من مواجهة الأهلي في مباراة القمة التي كان مقررًا لها السبت المقبل.

وتابع "الغندور" خلال تقديم برنامج " الزمالك اليوم" , والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" : "الزمالك مش خايف الأهلي فلت "، مشيرا الي ان الأبيض لم يكن منافسا سهلا في مباراة السوبر حتى يشعر البعض بأفضلية الأحمر على القلعة البيضاء .

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وأختتم قائلا : الزمالك مستعد للعب أمام الأهلي في أي وقت, موضحا إن المباراة تم تأجيلها بقرار أمنى ولو أقيمت المباراة فى موعدها لم يكن لأحد أن يعترض على خوضها.