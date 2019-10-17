الموجز
قال الإعلامي خالد الغندور، أن الزمالك لم يكن لديه أية مخاوف من مواجهة الأهلي في مباراة القمة التي كان مقررًا لها السبت المقبل.
وتابع "الغندور" خلال تقديم برنامج " الزمالك اليوم" , والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" : "الزمالك مش خايف الأهلي فلت "، مشيرا الي ان الأبيض لم يكن منافسا سهلا في مباراة السوبر حتى يشعر البعض بأفضلية الأحمر على القلعة البيضاء .
وأختتم قائلا : الزمالك مستعد للعب أمام الأهلي في أي وقت, موضحا إن المباراة تم تأجيلها بقرار أمنى ولو أقيمت المباراة فى موعدها لم يكن لأحد أن يعترض على خوضها.
كانت هذه تفاصيل خبر «بعد تأجيل القمة» .. خالد الغندور : الزمالك مش خايف والاهلي فلت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.