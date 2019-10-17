شكرا لقرائتكم خبر عن فارياس يعيد محمد بسام لعرين المنتخب العسكرى أمام عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى لمنتخب مصر العسكرى لكرة القدم الدفع بمحمد بسام حارس مرمى الفريق فى مواجهة عمان بالجولة الثانية لكأس العالم العسكرية المقامة فى الصين بالفترة من 16 وحتى 29 أكتوبر الجارى بعد غيابه عن المباراة الاولى أمام اليونان والتى انتهت بالتعادل السلبى بسبب ارتباطه بودية المنتخب الاول مع بتسوانا والتى انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد .

وقررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم العسكرية أن يواجه المنتخب العسكرى نظيره العمانى فى الحادية عشرة صباح غداً الجمعة بتوقيت الصين _الخامسة فجراً بتوقيت القاهرة بمدينة وهان الصينية ، ويقع منتخب مصر العسكرى فى مجموعة تضم كندا وعمان واليونان بكأس العالم العسكرية، حيث واجه المنتخب العسكرى نظيره اليوناني ثم يلاقى نظيره العمانى فى 18 من نفس الشهر وأخيرًا يواجه كندا فى 20 أكتوبر.

ويضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كلا من: العميد أحمد فؤاد المهدى مدير للكرة، سيرجيو فارياس مدير فنى، السيد السويركى مدرب حراس مرمى، سيتفانو امبكبازو مخطط أحمال، محمود عبد الغنى مترجم، يسرى عرفان مدير إدارى، محمد مختار مدير شئون اللاعبين، محمد عبد الرحمن طبيب، محمد عادل حكم، تحسين أبو السادات حكم.

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