شكرا لقرائتكم رغم تأجيل القمة .. الأهلي يواصل تدريباته بالتتش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل فريق الاهلي تدريباته اليومية على ملعبه بالتتش إستعداداً للارتباطات المقبلة بعد تأجيل لقاء الزمالك الذي كان مُقراً له بعد غد ، السبت، لكن تم تأجيله لدواع أمنية وهو القرار الذى أربك حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر لكن إستعدادات الأهلي للارتباطات المقبلة ستتواصل خلال الفترة المقبلة حيث سيلعب الأهلي مع الجونة يوم 23 أكتوبر الجاري في البحر الأحمر .

ويدرس الجهاز الفني خوض مباراة ودية خلال اليومين المقبلين قبل السفر للجونة مُستغلاً قرار تأجيل القمة.

ويستعيد الأهلي في الارتباطات المقبلة خدمات نجمه عمرو السولية بعد انتظامه في تدريبات فريقه على مدار الأيام الماضية، عقب تعافيه من الإصابة التى لحقت به مؤخرًا ، والتي كانت عبارة عن جزع في الرباط الخارجي للقدم، فى الوقت الذي أصبح محمد محمود جاهزًا هو الآخر لتدعيم وسط الأهلي بعد مشاركته فى مواجهة الإعلاميين الودية وظهوره بشكل طيب، ليعلن تعافيه بشكل كامل من الإصابة عقب إجرائه جراحة الرباط الصليبي منذ قرابة الـ9 أشهر وبالتحديد منذ 180 يوم منذ يوم 8 يناير 2019 وهو تاريخ مواجهة الأهلى وسموحة فى الدوري العام والتي شهدت إصابته بقطع فى الرباط الصليبي.

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ويملك الأهلي حالياً قائمة مكتملة بعد استعادة عدد من اللاعبين، فيما لا يغيب عن الفريق سوى الثنائي مروان محسن الذي لازال يعاني من كسر في عظمة الوجه ومحمود متولى والذي يعاني من تمزق في العضلة الخلفية.