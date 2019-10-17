شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى الإسماعيلى المستبعد من مواجهة الحدود يبدأ التأهيل من الاصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ اليوم الخميس إبراهيم أبو اليزيد و محمد صادق لاعبا الفريق برنامجهما التأهيلى من أجل العودة سريعا لتدريبات الفريق الجماعية تمهيدا للمشاركة فى مباريات الفريق القادمة.

ويؤدى اللاعبان البرنامج التأهيلى تحت قيادة ناصر هريدى عضو الجهاز الطبى الذى أعلن خروج الثنائى من حسابات الصربى ميودراج المدير الفنى للفريق فى مباراة حرس الحدود بسبب الاصابة .

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كان أبو اليزيد قد أصيب فى لقاء الفريق أمام أهلى بنغازى الليبى بكأس محمد الخامس للأندية الأبطال ، بينما أصيب صادق خلال مشاركته مع المنتخب الاوليمبى أمام جنوب أفريقيا فى إطار تحضيراته لإنطلاق بطولة أفريقيا تحت ٢٣ عام المقرر إقامتها فى مصر .

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الثامنة مساء غداً الجمعة على ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري العام

وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى هدف الإسماعيلى جاء بأقدام الناميبى بنسون شيلونجو فى الدقيقة سبعين بعد صناعة مميزة من الوافد الجديد محمد حمدى زكى واللذان شاركا من مقاعد البدلاء.