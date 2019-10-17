شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة بإستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق صباح اليوم الخميس، منافسات بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة على الصالة المغطاه رقم 4 بإستاد القاهرة وتستمر حتى يوم 20 أكتوبر الجارى .

وتبلغ فيمة الجوائز المالية للبطولة 10 آلاف دولار، وهو ما يمنح البطولة أهمية خاصة لدى اللاعبين المشاركين فى المنافسة على أرض مصر

كان مسئولو اتحاد الريشة الطائرة قد أعلنوا عن تلقى تأكيد مشاركة عدد كبير من الدول، أبرزهم "البرتغال - أذربيجان - النمسا - الهند ايرلندا - جنوب أفريقيا - نيجيريا - المغرب - موريشيوس - مالديف - بولندا - التشيك - إندونيسيا - السعودية - الجزائر - تايلاند - ايطاليا - سريلانكا - ويلز - الكونغو الديمقراطية - أستراليا - المكسيك - بلجيكا - الأردن - إنجلترا، إضافة إلى مصر البلد المنظم".

وأكد هشام التهامي رئيس اتحاد الريشة الطائرة أن يثق فى تقديم لاعبى منتخب مصر أداء قوى من أجل السيطرة على ميداليات المنافسة ، متمنيا خروج البطولة بشكل مميز يليق بأسم مصر .