شكرا لقرائتكم خبر عن معسكرات "كوبا والمغرب والسنغال" تجهز فراعنة الملاكمة لبطولة أفريقيا فى داكار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مسئولو اتحاد الملاكمة برئاسة محمد عبد العزيز غنيم، الاتفاق مع اتحادات كوبا والمغرب والسنغال لخوض منتخب الفراعنة 3 معسكرات خارجية استعدادا بطولة أفريقيا المحدد لها الفترة من 20 إلى 29 فبراير المقبل بداكار وفقا لتأكيدات رئيس الاتحاد.
من جانبه أكد غنيم أنه انتهى من الاتفاق مع الاتحادات الثلاثة لإقامة معسكرات الفراعنة قبل البطولة الهامة، وجارا فقط من تحديد المواعيد النهائية لكل معسكر.
وقال غنيم إن الاتحاد يسعى لتوفير هذه المعسكرات من أجل الإعداد القوى للاعبين قبل بطولة أفريقيا بداكار نظرا لأنها مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 .
وأشار غنيم إلى أن البطولة الأفريقية تؤهل لاعبين فقط فى كل وزن من الأوزان المختلفة .
ويرتبط منتخب الفراعنة حاليا بالمشاركة فى بطولة العالم العسكرية بالصين ، حيث تشارك مصر فى الملاكمة باللاعبين أحمد عبد المنعم و عبد الرحمن على و يسرى حافظ و محمد هيكل و يوس فكرار وعبد الرحمن عرابى .
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