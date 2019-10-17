فيديو.. محمد فضل يكشف حقيقة استقالته من مجلس الجبلاية

أكد الإعلامي شريف عامر، أن محمد فضل عضو اتحاد الكرة، نفي الاخبار التي انتشرت مؤخرا بشأن إستقالته من المجلس.

وأضاف "عامر"، من خلال برنامج " يحدث في

مصر" المذاع علي فضائية " إم بي سي مصر"، أن "فضل" أكد له في إتصال هاتفي قبل البرنامج، أن تأجيل مباراة القمة بين النادي الأهلي و الزمالك قرار أمني للغاية ، ليس لهم دخل فيه.

و أوضح " عامر"، أن "فضل " أخبره أن بعض الأندية تخاف من مواجهة جمهورها وتلقي باللوم علي الاتحاد.

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