أكد محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، أن مجلس إدارة ناديه سيعقد اجتماعا عاجلا اليوم الخميس لتحديد موقفه من خوض مباراة الزمالك.
وقال صلاح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كورة كل يوم" عبرشاشة القناة الأولى الفضائية: " كان يجب أن يسير جدول الدوري كما كان محددا بعد تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ولا كان يجب أن يدخل المقاولون طرف وتتبدل مواجهة أسوان بلقاء مع الزمالك لأن ذلك يربك استعدادات الفريق".
وعن إمكانية انسحاب المقاولون من لقاء الزمالك قال صلاح: " لن نستبق الأحداث واجتماع اليوم سيحدد إذا كان المقاولون يخوض لقاء الزمالك السبت المقبل أم لا".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المقاولون: نحدد موقفنا من مواجهة الزمالك في اجتماع طارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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