ما هو الموعد الجديد لمباراة الاهلي والزمالك؟

بدأت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة “حسام زناتي” دراسة المواعيد المقترحة لإقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، فور اتخاذ الجهات الأمنية قرارها بتأجيل اللقاء قبل ثلاثة أيام فقط من موعده المُحدد من قبل بداية الموسم الكروي الجديد 2020/2019.

وحدد الاتحاد المصري يوم السبت 19 أكتوبر 2019 موعدًا لمباراة ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك، وهو التاريخ المقابل للجولة الرابعة من المسابقة.

واختار الاتحاد يوم 11 فبراير 2020 موعدًا للمباراة الثانية في الدوري بين الزمالك والأهلي ضمن الجولة الـ 21.

لكن الجهات الأمنية صدمت الشارع الرياضي بإتخاذها قرار التأجيل بعد 6 أيام فقط من تهديد رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” بعدم خوض اللقاء، بسبب انشغال فريقه بمباراة الإعادة أمام جينيراسون فوت السنغالي في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

مصدر رفيع المستوى داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أكد لـ “الخليج 365” أن الموعد الجديد لمباراة الأهلي والزمالك لن يخرج عن منتصف شهر ديسمبر 2019 أو بداية يناير 2020، نظرًا لانشغال كلا الفريقين بمباريات قارية في نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر، ما يُعيد مباراة القمة إلى نقطة الصفر دون أي تغيير يُذكر عما حدث في المواسم الماضية.

ويُحضر النادي الأهلي نفسه لخوض ثلاث مباريات في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا في الفترة من 29 نوفمبر حتى 28 ديسمبر 2019)، وبعدها ستتوقف البطولة القارية، على أن تستأنف في منتصف شهر فبراير 2020 بالجولة الرابعة من دور المجموعات.

ولا يمكن إقامة مباراة القمة في شهر نوفمبر المضغوط بالمباريات بسبب التوقف الدولي الذي سيشهد مواجهة منتخب مصر الأول لكل من كينيا وجزر القمر في أول جولتين من تصفيات أمم أفريقيا 2021، فضلاً عن انشغال المنتخب الأولمبي بمباريات تصفيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والتي ستستضيفها مصر.

وبعد انتهاء التوقف الدولي، ستعود منافسات الدوري المحلي يوم 23 نوفمبر، ومن المفترض أن يواجه الزمالك والأهلي كل من بيراميدز ووادي دجلة – تواليًا – ضمن الجولة السابعة.

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وسيختتم الفريقان مباريات الجولة الثامنة من الدوري يوم الخامس من ديسمبر، وربما بعدها يتم تحديد الموعد الجديد لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك إما بعد الجولة الثانية من مجموعات أبطال أفريقيا أو بعد الجولة الثالثة في بداية شهر يناير 2020.

أحلام ضائعة

تسبب قرار التأجيل المفاجيء لمباراة القمة لإضاعة أحلام الإدارة الجديدة للاتحاد المصري لكرة القدم، والتي كانت تسعى جاهدة لإبادة كل شيء متعلق بالنظام السابق للاتحاد في عهد هاني أبو ريدة ورئيس لجنة المسابقات “عامر حسين”.

حسام زناتي أخبر عمرو الجنايني قبل وضع جدول الموسم الجديد، بضرورة إقامة مباراة الأهلي والزمالك في موعد استثنائي كما كان يحدث في السابق بوضعها في الجولة الأخيرة من النصف الأول للموسم وفي الجولة الأخيرة من النصف الثاني.

وبعد سحب قرعة جدول الدوري المصري لموسم 2020/2019، والتي شهدت وضع المباراة الأولى بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة بدلاً من اليوم الأخير في السنة وفي اليوم الأخير من الموسم الكروي، كما كان يفعل عامر حسين، أنهالت الإشادات على اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري.

واستهدف حسام زناتي بوضع الأهلي والزمالك في هذا الموعد، إشعال المنافسة بشكل مُبكر بين كلا الفريقين على لقب الدوري، ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام باقي أندية الدوري، ففي حال استمر الحال كما هو عليه بإقامة المباراة في آخر جولة، لن يظهر أي منافس للأهلي والزمالك.

لكن الجهات الأمنية لم تعر ذلك اهتمامًا كبيرًا وقررت إضاعة أحلام الإدارة الجديدة للاتحاد بتأجيل المباراة وإعادة جدول الدوري المصري إلى نقطة الصفر من جديد.

وحول هذا الأمر، قال المحلل الرياضي المصري خالد بيومي عبر تويتر “وعدتمونا بدوري منتظم دون تأجيل، ووهمتمونا بدوري دون ترقيع. لا أرى أي أحد منكم الآن، الكل اختفى وراء شماعة الأمن”.

في سياق متصل، قال عضو اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري “محمد فضل” إن قرار التأجيل أمني بحت، ولو هناك شكوى من أي فريق، فعليه التوجه إلى الأمن للحصول على توضيح، مشيرًا إلى رفضه الاستقالة من منصبه الحالي.