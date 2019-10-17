رياضة | ضياء عبد الصمد لـ "الخليج 365 الرياضي" : نثق في إمكانياتنا للصعود بالداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضياء عبد الصمد لـ "الخليج 365 الرياضي" : نثق في إمكانياتنا للصعود بالداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ضياء عبدالصمد ، المدير الفني لفريق نادي الداخلية على صعوبة المجموعة الثانية في دوري الممتاز "ب" .

وقال عبد الصمد ، في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" أن فريقة أصبح جاهزا لخوض منافسات دوري القسم الثاني ، موضحا أن استعدادات فريقه للدوري بأكمله ولا يوجد استعداد خاص لمباراة بعينها في المجموعة ، مشيرا أن كل الفرق تنافس على الصعود بجانب الفرق التي تلعب من أجل تفادي الهبوط ، تكون قوية على ملعبها ، وأن الصعود طموح كل الفرق مضيفا "المنافسة هذا الموسم ستكون قوية وشرسة ولا تقل إثارة عن الدوري الممتاز ".

وأرجع الفضل للإدارة في استقرار الفريق في الفترة الحالية ، حيث أنها وفرت أغلب متطلبات الفريق وتدعيمه بالعناصر المميزة القادرة على تحقيق حلم الصعود .

وأشار أنه استقر بنسبة كبيرة على التشكيل الأساسي الذي سوف يخوض به مباريات دوري القسم الثاني ، وأن الفريق به عناصر مميزة ومتقاربة المستوى في كل المراكز ، قائلا " تقارب مستوى اللعيبة بيسببلي مشكلة في الاختيارات وفي نفس الوقت ميزة وبيطمني أنه يوجد دكة بدلاء لا تقل أهمية عن الأساسيين " ، موضحا أنه يرفض مصطلح لاعب بديل ، حيث يرى أن كل اللاعبيين أساسيين ولكن كل لاعب يصلح لمباراة وخطة لعب معينة .

وأوضح ضياء عبد الصمد ، أن قلة عدد الأسابيع في البطولة لا تسمح للأندية بالفرصة الكاملة لإفراز نجوم وأندية قادرة على المشاركة في الدوري الممتاز .

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وعقب على الأداء التحكيمي في المواسم السابقة ، متمنيا أن يكون التحكيم أفضل هذا الموسم .

وأشار أن الفريق يوجد به 13 لاعب ، يمثلون الخبرة من القوام الأساسي الذي شارك الموسم السابق في الدوري الممتاز .

وكما أوضح أنه كان من البداية يرفض التفريط في أي لاعب حتى لا ينفرط عقد الفريق ، وأن انتقال اللاعب إبراهيم ابو اليزيد إلى نادي الإسماعيلي كان بسبب وجود البديل المناسب في مركزه حتى لا يتأثر الفريق برحيله ، حيث يوجد في مركزه كل من أحمد بحبح ، محمد علي أبو سريع ، إسلام صيام ومصطفى حجاب ، مؤكدا أن رحيل أي لاعب عن الفريق مرتبط بشكل كبير بوجود البديل المناسب في مركزه .

وأشاد عبد الصمد بأكثر من لاعب يمثلون مراكز الفريق المختلفة ( محمود شديد قناوي ، حمودي شتا ، مصطفى عز ، عبدالعزيز السيد ، أحمد رفاعي ، كريم خميس ، سمير فكري ) ، بالإضافة إلى حراس المرمى ( محمد صبحي ، شهاب الدين خالد ، محمود حمدي )

وكان فريق الداخلية، قد هبط إلى دوري القسم الثاني بعد احتلاله المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة برفقة النجوم وبتروجيت.