رياضة | ماني يضرب مثل رائع في التضحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماني يضرب مثل رائع في التضحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب السنغالي ساديو ماني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي أروع الأمثلة في التضحية وإنكار الذات بعد أن أكد عدم رغبته في شراء الكثير من السيارات الفارهة مثلما يفعل الكثير من اللاعبين حينما يحصلون على مبالغ مالية باهظة في عقودهم التي يوقعونها مع فرقهم .

وقال ماني في تصريحات صحفية " عشت أوقات عصيبة للغاية الأمر الذي يزيد رغبتي في القيام بالكثير من أعمال الخير ومساعدة الأشخاص وتسأل لماذأ أقوم بشراء أكثر من عشرة سيارات فارهة من نوع فيراري أو عشرين ساعة من ماركة لازورد أو طائرة أحدث موديل ؟.

وأردف " بداية ممارستي للعبة كرة القدم كانت في الشارع ولم تكن الفرصة سانحة لي من أجل الحصول على قدر كافي من التعليم والذهاب إلى الجامعات لكن اليوم يمكنني أن أقوم بإعطاء أبناء قريتي الصغيرة في السنغال أموال كثيرة من أجل بناء المدارس حتى يحصلون على التعليم المناسب ويتقلدون الكثير من المناصب الكبرى ".

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وأستكمل " كما يمكنني أيضاً أن أقوم ببناء الملاعب لزيادة حب الأطفال في ممارسة لعب كرة القدم وحتى يظهر من السنغال الكثير من النجوم ليرفعوا إسمها عالياً في المحافل الدولية .

وكان ماني قد قاد منتخب بلاده إلى الوصول للمباراة النهائية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي أقيمت في مصر لكنهم خسروا من الجزائر بهدف مقابل لا شيء .

فيما نجح أن يقود الريدز للحصول على لقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر الاوروبي الموسم الماضي وتوج بجائزة هداف الدوري الانجليزي مناصفة مع الثنائي محمد صلاح لاعب الريدز والجابوني أوباميانج لاعب أرسنال.