رياضة | موعد مباراة الهلال السعودي والسد القطري في دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الهلال السعودي والسد القطري في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الهلال السعودي مع فريق السد القطري يوم الاثنين المقبل 22 اكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2019.



موعد مباراة الهلال ضد السد :- وسوف تقام المباراة بين فريق الهلال السعودي وفريق السد القطري في الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، بينما سوق تقام في الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت دولة المغرب.

- القنوات الناقلة لمباراة السد ضد الهلال :- Advertisements وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات دوري ابطال اسيا هذا الموسم عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع تلك المباراة بين فريق الهلال السعودي وفريق السد القطري عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

وكان قد حقق نادي الهلال السعودي فوزا كبيرا في مبارة الذهاب على فريق السد القطري بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد على ملعب الأخير، ووضع قدما في المباراة النهائية للبطولة الآسيوية هذا الموسم.