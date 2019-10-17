رياضة | مفاجأة سارة لريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة سارة لريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن كاسيميرو نجم وسط ريال مدريد يقترب من المشاركة في كلاسيكو الأرض أمام برشلونة والمقرر إقامته يوم 26 أكتوبر المقبل على ملعب كامب نو وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني.

وأفادت صحيفة ماركا الأسبانية بأن محكمة التحكيم الرياضية حذفت البطاقة الصفراء الاي حصل عليها كاسيميرو أمام فياريال في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني وبذلك أصبح لديه ثلاث بطاقات بدلاً من أربع مما يعني أنه سيحضر موقعة كلاسيكو الأرض في حالة عدم تعرضه لإصابة أو تلقيه بطاقة حمراء أمام ريال مايوركا في الجولة التاسعة من الدوري.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن محكمة التحكيم الرياضية بررت قرارها مؤكدة على أن حصول كاسيميرو على البطاقة الصفراء أمام فياريال غير مستحقة لذلك تمت الموافقة على استئناف ريال مدريد المُقدم بشأن هذا الأمر.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن حكم مباراة ريال مدريد وفياريال كان قد منح كاسيميرو بطاقة صفراء بدلاً من منحها للاعب آخر مما دفع ريال مدريد لتقديم طعن ضد هذه البطاقة ليصبح في رصيد كاسيميرو ثلاث بطاقات.

وبذلك، سيتمكن زين الدين زيدان من الاعتماد على كاسيميرو في كلاسيكو الأرض خاصة وأن الثنائي لوكا مودريتش وتوني كروس يعانيان من إصابات مختلفة ومن المتوقع غيابهما عن موقعة الكامب نو.

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وقال كاسيميرو مؤخرًا في تصريحات لبرنامج أونيفيرسو فالدانو : "قدّمت نفسي في اختبارات ساو باولو بصفتي مهاجم، فقد امتلكت بنية قوية وكنت الأطول بين كل المتقدمين، كما أنني أسجل الأهداف".

وأضاف : "وقتها كان عمري 12 أو 13 عاما، الاختبارات ضمت 300 لاعب وقد تم تقليصهم إلى 50 لاعبا".

وتابع: "كنت قد قدمت نفسي كمهاجم وعندما سأل المدرب عن حراس المرمى رفع 3 فقط أياديهم، وعند سؤاله عن المهاجمين شاهدت 40 فتى يرفعون أيديهم!".

وأردف قائلا: "عندها قلت فورا لنفسي أنني لن أكون مهاجما، هذا مركز فيه منافسة كبيرة. لكن تكرر الأمر مع لاعبي الوسط المهاجم، رأيت الكثيرين يرفعون أيديهم".

واستطرد قائلا: "حتى سأل المدرب عن لاعبي الوسط المدافع، فقط 7 أو 8 رفعوا أيديهم، كنت من بينهم".

واختتم كاسيميرو تصريحاته قائلاً:"المدرب قال لي وقتها إنني تقدمت للاختبارات بصفتي مهاجم وليس لاعب وسط مدافع، فقلت له: لا لا، أنا لاعب وسط مدافع ومن هنا بدأ كل شيء".