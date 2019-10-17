رياضة | عقدة الرقم " 4 " تؤرق ميسي قبل الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقدة الرقم " 4 " تؤرق ميسي قبل الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق الكرة حول العالم كلاسيكو الأرض والذي من المنتظر أن يجمع برشلونة بريال مدريد يوم السبت السادس والعشرين من شهر أكتوبر على ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوير الاسباني الممتاز لكرة القدم في واحدة من أقوى المباريات في العالم .

وقبل المباراة يرتبط الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بقصة مع الرقم أربعة وهو ما ينشره لكم " الخليج 365 الرياضي " في التقرير التالي :-

علاقة ميسي بالرقم أربعة تبدو معقدة للغاية حيث أن اللاعب وهذا الرقم لا يتوافقان خلال السنوات القليلة الماضية ولا يرتبط أي منهما بشيء سوى في مباريات الكلاسيكو وكريستيانو رونالدو بالإضافة إلى ملعب الكامب نو .

البداية كانت يوم السابع من شهر أكتوبر للعام 2012 حينما سجل ميسي هدفين في مرمى ريال مدريد مزق بهما شباك الاسباني إيكر كاسياس حارس مرمى الملكي ومنتخب إسبانيا السابق .

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ونجح الدون كريستيانو رونالدو في الرد على الدون يتسجيل هدفين مثلهما للريال لتنتهي المباراة وقتها بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق لحساب مباريات الجولة السابعة من الليجا لتكون محصلة المباراة من الأهداف 4 .

ومنذ تلك المباراة فشل ميسي في التسجيل وزيارة شباك ريال مدريد طيلة أربعة مباريات في الكلاسيكو فيما يخص مباريات الليجا والتي تقام على ملعب الكامب نو ومازالت تلك العقدة ملازمة له منذ ما يقارب ستة أعوام .

وفي السادس من شهر مايو 2018 نجح ميسي في تسجيل هدف لبرشلونة في معقل الكامب نو وإنتهت المباراة وقتها بحصيلة أربعة أهداف بعد أن سيطر عليها التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق كان نصيب الدون منها هدف قبل أن يرحل للبيانكونيري .

وفي الموسم المنصرم أقيمت مباراة الكلاسيكو في أربعة مناسبات مباراتين في الليجا ومثلها في بطولة كأس ملك إسبانيا وغاب ميسي عن مباراة الليجا بالدور الأول للإصابة والتي إنتهت بفوز البلوجرانا بخمسة أهداف مقابل هدف .

وشارك في الثلاثة مباريات الأخرى لكنه فشل في زيارة شباك الملكي ليبقى السؤال الأبرز هل ينجح ميسي في إنهاء عقدة الرقم أربعة أم ستلازمه لكلاسيكو آخر ؟