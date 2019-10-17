رياضة | مرتضى منصور يجهز مفاجأة مدوية لجماهير الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يجهز مفاجأة مدوية لجماهير الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التهئنة لفريق اليد والذي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه والثالثة على التوالي لينصب بذلك نفسه ملكاً على عرش كرة اليد في القارة السمراء .

وفي تصريحات تلفزيونية أكد مرتضى أنه يجب على الجميع شكر رجال اليد بسبب إصرارهم الشديد على حصد اللقب والفوز بالبطولة كما أنه وجه الشكر ايضاً لعضو مجلس الإدارة شريفة الفأر التي لعبت دور كبير في فوز الفريق باللقب .

وأشار منصور إلى أن وصيف دوري الأبطال فريق نادي سبورتينج السكندري يضم بين طياته الكثير من اللاعبين المميزين ويستحق هو الآخر أن يقدم له الجميع التهنئة فهو فخور بأن يمتلك فريقه لاعبين وجيل مميز في جميع الألعاب .

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وأردف أن الفريق تنتظره مباراة هامة للغاية أمام فريق نادي النجم الساحلي التونسي لحساب مباريات بطولة السوبر الأفريقي لكرة القدم والتي ستقام في الجزاء .

وبشر منصور جمهور الزمالك أنه بصدد إطلاق قناة للنادي بعد أن تسلم الأستوديو الخاص بها ويعمل على أن تليق تلك القناة بتاريخ القلعة البيضاء وستكون تلك الخطوة الأولى قبل البدء في بناء مشروع إستاد الزمالك وأطلق عليه حلم الجماهير المنتظر.

وأنهى منصور تصريحاته أن إلى أن الزمالك يحترم قرار الأمن الذي قضى بالأمس تأجيل لقاء القمة ضد النادي الاهلي والذي كان مقرراً له يوم السبت المقبل على ملعب إستاد القاهرة الدولي .