رياضة | تصرف غريب من رئيس القلعة البيضاء تجاه برنامج الزمالك اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصرف غريب من رئيس القلعة البيضاء تجاه برنامج الزمالك اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قام المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بإقتحام الاستوديو الخاص ببرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة الحدث اليوم، علي الهواء مباشرة، للمشاركة في احتفالية أبطال كرة اليد بالنادي والحائز على لقب بطولة أفريقيا للمرة الثالثة.
وتوج الزمالك على لقب بطولة أفريقيا لكرة اليد بعد فوزه على منافسه المصري أيضاً فريق سبورتنج في المباراة الشهيرة.
ووجه رئيس الزمالك خلال لقائه باللاعبين، الشكر على الأداء المشرف على الفريق في بطولة أفريقيا وقدرته على رفع العلم المصري في أكثر من بلد عربي وافريقي خلال المواسم الثلاثة السابقة.
وإختتم مرتضي منصور تصريحاته بحرصه على توجيه الشكر لشريفة الفار عضو المجلس الذى رأست بعثة الفريق خلال الفترة الماضية.
الزمالك يتوج بلقب البطولة الإفريقية للأندية للمرة الـ12 في تاريخه
وتوج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بلقب البطولة الأفريقية للأندية الأبطال، علي حساب نظيره سبورتنج في اللقاء الذي جمعهم مساء اليوم الأحد، وإحضنت جمهورية الرأس الأخضر فعاليات البطولة القارية.
وسيطر فريق سبورتنج علي مجريات الشوط الأول وكان الأفضل معظم ـوقات الشوط ليحسمه في النهاية لصالحة بنتيجة 14/17.
فيما واصل سبورتنج السيطرة علي الشوط الثاني لكن الزمالك سرعان ما إستفاق ليتعادل بطريقة درامية في أخر دقيقة من الشوط الثاني بنتيجة 28-28.
وإحتكم الفريقين إلي الأشواط الإضافية ليحسم الزمالك الشوط الإضافي الأول بنتيجة 32-29.
وفي الشوط الثاني واصل الزمالك سيطرته ليحسم المواجهة التاريخية لصالحه بنتيجة 33-31.
ويشارك فريق سبورتنج فى هذه المنافسة بصفته بطل السوبر، بينما يشارك الزمالك بصفته بطل الدورى .
تأهل فريق سبورتنج إلى النهائى بالفوز على جى إس كى الكونغولى بنتيجة 27 /20، بينما تأهل الزمالك بالفوز على إنتر كلوب الأنجولى بنتيجة 30 /18 .
وتأهل الزمالك إلى نصف النهائى بالفوز على رد ستار الإيفوارى فى دور الثمانية، بينما تأهل سبورتنج بالفوز على فاب الكاميرونى.
فيما نجح فريق الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من، ديسبورتيفو الرأس الأخضر والنجم الكونغولى وفاب الكاميرون و وداد سمارة المغربى .
وحقق سبورتنج العلامة الكاملة أيضاً بنفس الدور، بالفوز على كل من إنتر كلوب الانجولى ورد ستار الإيفوارى وجى إس كى الكونغولى وأتليتكو الرأس الأخضر.
يذكر أن هذا النهائي هو رقم 13 لفريق اليد بنادي الزمالك، وبعد هذا الفوز يكون قد حقق اللقب رقم 12 له في تاريخ البطولة، وهو الرقم القياسي الجديد للنادي الأبيض .