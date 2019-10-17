رياضة | هاني رمزي يكشف عن دور نجم ريال مدريد الأسبق في جهاز الفراعنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاني رمزي يكشف عن دور نجم ريال مدريد الأسبق في جهاز الفراعنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج هانى رمزى المدرب العام السابق لمنتخب مصر في الجهاز الفني الذي كان يقوده المكسيكي خافير أجيري عن صمته والذى تمت إقالته عقب الخروج من دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

وتحدث رمزي عن دور لاعب ريال مدريد السابق الإسباني ميشيل سالجادو، قائلاً :" كان يكمل الناقص في التقسيمة، كان ليس له أي دور فني ولم يختار لاعبين للقائمة، كان ينقل خبراته للاعبين فقط".

وأضاف رمزى في تصريحات تليفزيونية، قائلاً :" لم يكن لسلجادو دور فعال مع منتخب مصر وسألت المدير الفنى السابق أجيري عن دوره في الجهاز، قال لي انه لميطلب تواجده في جهاز منتخب مصر ".

وكان منتخب مصر ظهر بشكل سئ خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر وخرج من دور ال 16 بعد الفوز فقط بالثلاث مباريات بدور المجموعات علي كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا ولكن في ثمن النهائي خرج المنتخب أمام الأولاد.