شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستضيف الجونة والزمالك مع بيراميدز فى منافسات دوري الجمهورية 2004 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم منافسات الجولة السادسة من دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2004، والتي تشهد إقامة أكثر من مباراة مثيرة وأبرزها الأهلي والجونة والتي تقام على ملعب القلعة الحمراء بمدينة نصر، ومباراة الزمالك وبيراميدز والتي يستضيفها مجمع الأسيوطي.

كانت الجولة الماضية قد شهدت فوز الزمالك على الأهلي بنتيجة 2/0 في المباراة التي جمعت شباب القطبين بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة.

وحصد نادي الزمالك 13 نقطة من خمس جولات ليتربع بها على قمة الدوري في المركز الأول فيما بلغ رصيد الأهلي 10 نقاط محافظا على المركز الثاني، بعد خسارة إنبي صاحب المركز الثالث في الجولة الماضية من الانتاج الحربي ليتوقف رصيده عند النقطة 9.

وجاءت مباريات الجولة السادسة كالتالي:

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الأهلي x الجونة

بيراميدز x الزمالك

طنطا x مصر المقاصة

المقاولون العرب x انبي

الانتاج الحربي x سموحة

الاسماعيلي x حرس الحدود

فيما حصل شباب وادي دجلة على راحة من هذه الجولة.