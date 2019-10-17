شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يستضيف دورى الكاراتيه بدلا من الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى، نقل منافسات الأسبوع الأول من بطولة الدورى الممتاز إلى ستاد القاهرة بدلا من الإسكندرية .
وتقام البطولة فى الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر المقبل، على أن يتم قبول كشوف الاسماء المشاركة يوم 21 اكتوبر حتى 10 نوفمبر .
وجاء نقل البطولة من الإسكندرية إلى ستاد القاهرة، بعد اعتذار منطقة الاسكندرية عن استضافة الأسبوع الأول من البطولة لعدم وجود صالة فى المواعيد المحددة.
يذكر أن منتخبات الكاراتيه تشارك فى بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 23 سنة، التى تقام بشيلى فى الفترة من 16 إلى 30 اكتوبر الجارى بمشاركة 37 لاعب ولاعبة .
كانت هذه تفاصيل خبر استاد القاهرة يستضيف دورى الكاراتيه بدلا من الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.