منتخب الشباب يضم لاعب هيرتا برلين فى المعسكر المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2001، استدعاء يوسف المجيد لاعب هيرتا برلين الألمانى لمعسكره المفتوح الذى ينطلق الأحد المقبل. وأعلن الجهاز الفنى للمنتخب قائمة الفريق التى ستخوض المعسكر الذى ينتهى 29 أكتوبر الجارى، وهم : حمزة علاء عبدالله - الأهلى إيهاب حسن العايدى - المصرى محمد الشناوى- بتروجيت محمد سلامة بركات- الأهلي أحمد عيد محمد -الزمالك محمود صابر - الأهلى فارس محمد مجاهد - سموحة حازم هاني - المنصورة عبدالرحمن العشري - إنبي محمد أشرف محمد - الأهلى Advertisements عبدالله عازل علي - إنبى زياد محمد كمال - إنبى العربي بدر - الأهلى إبرهيم عادل على - بيراميدز محمود صابر عبدالمحسن - المستقبل عبدالغني محمد عبدالغني - الاتحاد اسامة فيصل - الزمالك زياد فرج - المصري محمود محمد عباس - بتروجت عماد ميهوب - بيراميدز حسام حسن علي - غزل المحلة حمادة فاروق - مصر المقاصة يوسف المجيد - هيرتا الالماني زياد عماد الجيوشي - الجونة

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