المسعد يدشن بطولة جولة العالم 3×3

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جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة) دشن رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد، بطولة جولة العالم 3×3 في جدة بحضور رئيس الاتحاد الدولي أجناسيو وعدد من لاعبي كرة السلة محمد المرواني، وخالد عبدالجبار، وخصصت اللجنة المنظمة مساحة للمباريات على الواجهة البحرية «ساحة النورس». وخص رئيس اتحاد السلة عبدالرحمن المسعد في بداية المؤتمر الصحفي المصاحب للبطولة الحكومة الرشيدة ورئيس هيئة دشن رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد، بطولة جولة العالم 3×3 في جدة بحضور رئيس الاتحاد الدولي أجناسيو وعدد من لاعبي كرة السلة محمد المرواني، وخالد عبدالجبار، وخصصت اللجنة المنظمة مساحة للمباريات على الواجهة البحرية «ساحة النورس». وخص رئيس اتحاد السلة عبدالرحمن المسعد في بداية المؤتمر الصحفي المصاحب للبطولة الحكومة الرشيدة ورئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بالشكر على الدعم الكبير الذي يلقاه قطاع الشباب والرياضة والذي أسهم في تنويع الأنشطة الرياضية للألعاب المختلفة ومن بينها لعبة كرة السلة، وأثمر تنظيم هذه البطولة والتي تحظى بدعم من الهيئة العامة للرياضة. من جانبه أعلن رئيس الاتحاد الدولي للعبة 3×3 لكرة السلة عن مشاركة الفريق الفائز بلقب البطولة في النسخة الدولية المقبلة المقرر إقامتها في اليابان. ووعد المشرف العام على البطولة غسان طاشكندي الجماهير الحاضرة للبطولة بتوزيع جوائز قيمة والعمل على تنويع الأنشطة والفعاليات المصاحبة للمباريات.



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