الدوسري لـعكاظ: أبعدوني وأساءوا لي

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جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر) أبدى رئيس نادي الاتفاق السابق عبدالعزيز الدوسري استياءه من مستوى ونتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق هذا الموسم خصوصا بعد موجة الخسائر التي لحقت بالفريق خلال الجولات الماضية من دوري كأس الأمير

أبدى رئيس نادي الاتفاق السابق عبدالعزيز الدوسري استياءه من مستوى ونتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق هذا الموسم خصوصا بعد موجة الخسائر التي لحقت بالفريق خلال الجولات الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مؤكدا أن وضع الاتفاق لا يسر في الوقت الحالي، وقال الدوسري: «أنا مثل الجماهير الاتفاقية غير راض عن أداء الفريق، نسمع بوعود الإدارة منذ خمس سنوات، ولكن للأسف حتى الآن لم نرَ شيئا من تلك الوعود الرنانة، جميع الاتفاقيين تعبوا من أسطوانة بناء الفريق فهل يعقل أن الفريق لم يبنَ منذ خمس سنوات»، وأضاف: «الفريق الآن يملك 7 أجانب، المفترض أن يكون الاتفاق أفضل بكثير مما عليه الآن، هل هؤلاء الناس تفقه في كرة القدم أو الرياضة ، مع كل هذا الدعم لم يستطيعوا النهوض بالفريق أو حتى إسعاد الجماهير الاتفاقية التي صبرت كثيرا ولا تريد كلاما معسولا من أجل تخديرها»، وتطرق الدوسري لموضوع لاعبي الفريق قائلا: «كانوا في السابق ينتقدوننا في حال بيع أحد اللاعبين، الآن باعوا أكثر منا وغيروا مدربين أكثر منا، والحمد لله أنهم كشفوا على حقيقتهم»، وحول أعضاء الشرف قال الدوسري: «أعضاء الشرف هم سبب ما يحدث للاتفاق من انقسامات وتحديدا عبدالرحمن الراشد وعبدالرحمن البنعلي، كان همهم إزاحة عبدالعزيز الدوسري فقط لا غير، المفترض من أعضاء الشرف لم شمل الجميع وليس زرع المشكلات والخلافات، واختتم الدوسري حديثه حول الكيان الاتفاقي قائلا: «الاتفاق عزيز على قلبي وأنا أحد المساهمين في بناء هذا النادي العريق والحمد لله حققنا العديد من البطولات التي لا يزال الكثير من عشاق الاتفاق يتغنى بها، ولكن مع الأسف لا أستطيع التعامل مع من يديرون النادي في الوقت الحاضر، وهم أساءوا لي كثيرا واستعملوا جميع الأساليب لإبعادي عن النادي».

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