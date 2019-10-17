50 حافلة تنقل جماهير الوحدة في مواجهة الاتحاد

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جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) كشف عضو مدرج الوحدة عبدالرزاق محبوب أن إدارة النادي وفرت 50 حافلة لنقل الجماهير من كافة أحياء مكة المكرمة إلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز كشف عضو مدرج الوحدة عبدالرزاق محبوب أن إدارة النادي وفرت 50 حافلة لنقل الجماهير من كافة أحياء مكة المكرمة إلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية الذي سيحتضن مواجهة الوحدة والاتحاد في الأسبوع السابع من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد توسيع دائرة النقل بتخصيص باصات في وادي جليل، وجبل النور، والمصافي، وغيرها مع توفير تذاكر مجانية، مقدما شكره لإدارة الوحدة على تذليل العقبات ووضع كافة الإمكانات لتسهيل دخول الجماهير، عقب تغيير إستراتيجية النادي إثر اعتذار إدارة التعليم عن حضور طلاب المدارس. وميدانيا، رفع المدير الفني دانيال كارينيو حالة التأهب الفني من خلال تكثيف الجمل التكتيكية ذات الصلة بالمواجهة بالمراقبة اللصيقة لمفاتيح لعب الخصم والتحرك الجماعي في حالتي الدفاع والهجوم.



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