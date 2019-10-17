24 ساعة وتظهر نتائج طعن المؤذن في قائمة الهندي

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جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) تكشف لجنة الطعون بهيئة

تكشف لجنة الطعون بهيئة الرياضة خلال الـ24 ساعة القادمة نتائج الطعن الذي تقدم به رئيس نادي حراء الحالي حامد المؤذن على قائمة منافسه على كرسي رئاسة نادي حراء خالد الهندي. وتضمنت ورقة الطعن 10 نقاط يرى المؤذن أنها مخالفة لقانون الانتخابات. ومن المقرر أن تعقد الجمعية العمومية في الرابع والعشرين من شهر صفر الحالي لانتخاب إدارة تقود حراء لـ4 سنوات قادمة.

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