«أخضر الصالات» ينتصر على قطر

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جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء) انتصر المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات أمس (الأربعاء) على منتخب قطر بنتيجة كبيرة قوامها 5-2، في اللقاء الذي جمعهما على صالة مدينة خليفة

انتصر المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات أمس (الأربعاء) على منتخب قطر بنتيجة كبيرة قوامها 5-2، في اللقاء الذي جمعهما على صالة مدينة خليفة الرياضية في المنامة، ضمن منافسات تصفيات غرب آسيا المؤهلة إلى نهائيات آسيا في تركمانستان 2020. سجل الأهداف نواف العروان (هدفين)، وجوهر جماح، وعبدالإله العتيبي (هدفين). وبدأ مدرب المنتخب لويس فونسيكا اللقاء بتشكيلة مكونة من عبدالله الشمري وناصر الحارثي وعمر الدبل وجوهر جماح ومنصور الزهراني، وظهر لاعبو الأخضر بأداء كبير نتج عنه الفوز بالأداء والنتيجة والسيطرة على مجريات اللقاء.

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