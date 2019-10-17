شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يقتحم استوديو الزمالك اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقتحم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الاستوديو الخاص ببرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة الحدث اليوم للمشاركة في احتفالية أبطال كرة اليد بالنادي والحائز على لقب بطولة أفريقيا للمرة الثالثة.

وحاز الزمالك على لقب بطولة أفريقيا لكرة اليد بعد فوزه على منافسه المصري أيضاً فريق سبورتنج في المباراة الشهيرة.

وأثنى رئيس الزمالك خلال لقائه باللاعبين على الأداء المشرف على الفريق في بطولة أفريقيا وقدرته على رفع العلم المصري في أكثر من بلد عربي وافريقي خلال المواسم الثلاثة السابقة.

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كما أكد مرتضى منصور حرصه على توجيه الشكر لشريفة الفار عضو المجلس الذى رأست بعثة الفريق خلال الفترة الماضية.