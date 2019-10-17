شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الزمالك يرفض مواجهة المقاولون العرب السبت المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفض إدارة ناديه خوض مباراة المقاولون العرب والمقرر اقامتها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز والتي تم تقديمها عقب تأجيل مباراة القمة المقررة في الاسبوع الرابع.

وقال مرتضى منصور خلال تواجده ببرناج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة الحدث أنه قام بحديث تليفوني مع المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب أكد خلاله التزامه بقرار الناديين الرافض لإقامة المباراة في الموعد المحدد من قبل اتحاد الكرة.

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وتحدث مرتضى منصور عن مكامة أخرى تمت مع محمد عادل المشرف العام على فريق ذئاب الجبل، والتي أكد خلالها تمسك الناديين بموقفهما الرافض من اقامة مباراة الزمالك والمقاولون العرب.

وقال من حق المقاولون العرب مواجهة أسوان طالما أن هذا الأمر مرتب وفقاً لجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز.