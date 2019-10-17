شكرا لقرائتكم منتخب مصر العسكرى ينهي استعداداته لمواجهة عمان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم اليوم الخميس ، منتخب مصر العسكرى لكرة القدم استعداداته لمواجهة عمان فى الجولة الثانية من بطولة كأس العالم العسكرية المقامة بالصين فى الفترة من 16 وحتى 29 أكتوبر الجارى ، وكان المنتخب قد واجه اليونان فى الجولة الاولى صباح الاربعاء الماضى وانتهت بالتعادل السلبى .

وقررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم العسكرية أن يواجه المنتخب العسكرى نظيره العمانى فى الحادية عشرة صباح غداً الجمعة بتوقيت الصين _الخامسة فجراً بتوقيت القاهرة بمدينة وهان الصينية ، ويقع منتخب مصر العسكرى فى مجموعة تضم كندا وعمان واليونان بكأس العالم العسكرية، حيث واجه المنتخب العسكرى نظيره اليوناني ثم يلاقى نظيره العمانى فى 18 من نفس الشهر وأخيرًا يواجه كندا فى 20 أكتوبر.

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ومن جانبه، طالب سيرجيو فارياس لاعبيه بضرورة حصد النقاط الثلاث للمباراة لضمان استكمال المشوار وحصد لقب كأس العالم العسكرية ، وأعلن البرازيلى سيرجيو فارياس، قائمة الفريق الذى يشارك فى بالطولة وضمت القائمة 21 لاعبًا هم: "محمد بسام ومحمد شعبان وعلى مهاب وأحمد سامى وأحمد علاء ومحمد أبو المجد بوشا وإسلام سرى وعاصم صلاح ومحمد ناصف ومحمود سامى وعمرو السيسى وأحمد كابوريا ومهند لاشين وأحمد داوودا وأحمد عبد الرحمن زولا وأحمد سمير وكريم طارق وممدوح خالد عبد المجيد وحسام باولو وعمرو جمال ومحمد شحاتة".