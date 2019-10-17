سلة النصر تعسكر في البوسنة استعداداً للموسم الجديد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادر صباح أمس فريق النصر الأول لكرة السلة متوجهاً إلى البوسنة للدخول في معسكر إعداد هناك لمدة 10 أيام يتخلله عدد من المباريات الودية متدرجة المستوى مع أبرز وأهم فرق الدوري المحلي بالبوسنة وذلك في إطار استكمال تحضيراته لخوض باقي مسابقات الموسم المحلي الذي يخوضه العميد هذا العام بهدف مواصلة مشوار إنجازاته وإبراز تفوقه ومنافسته على كل ألقاب الموسم.

تضم البعثة راشد بلال إدارياً، وأحمد عمر مديراً فنياً، وحسام الوكيل مساعداً للمدرب، واللاعبين: صالح سلطان، كارل فيرار، راشد سالم، إبراهيم عبيد فرج، هشام حسن عيسى، حسين علي عمر، حسن عبدالله حسن، سعيد عبدالله محمد، فيصل محمد علي، طلال سالم عيسى، حمد محمد علي، اريستد ميناي، بجانب عدد من لاعبي مرحلة الشباب.

وكانت إدارة شركة الألعاب الرياضية في نادي النصر برئاسة عبدالرازق الهاشمي اعتمدت المعسكر ليكون بمثابة دعم إضافي للفريق خلال مسيرته التنافسية هذا الموسم الذي استهله بالوصول إلى الدور النهائي في مسابقة كأس الاتحاد التي خسرها بصعوبة وبفارق باسكت أمام الأهلي.

وذكر قاسم محمد عضو مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية ومشرف كرة السلة في النصر أن معسكر البوسنة الذي دخله الفريق الأول لكرة السلة بداية من أمس هو استكمال حقيقي ومهم لتحضيرات الفريق قبل الخوض في غمار المنافسات الرسمية، مشيراً إلى أن كرة السلة النصراوية تعيش هذه الأيام مرحلة حصاد لجهد السنوات الخمسة الماضية التي تم خلالها الاعتماد على أبناء النادي من الناشئين والشباب مع الاهتمام ببناء قاعدة عريضة من اللاعبين الذين يستطيعون الدفاع عن ألوان النادي طوال السنوات العشر المقبلة.