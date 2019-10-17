الموجز
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن الموعد الجديد لمباراة القمة التي تجمع بين الأهلي والزمالك في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.
وقال "شوبير" خلال تقديم برنامجه "ملعب on", والمذاع عبر فضائية "on sport 2" : مباراة القمة ستقام في نهاية الدور الأول أو قبل بداية الدور الثاني من مسابقة الدوري على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية .
وأضاف : اتحاد الكرة ليس له علاقة بتأجيل المباراة وأن الأمن هو من اتخذ قرار التأجيل , لافتا الي ان عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة جاهد مع الجهات الأمنية لإقامة المباراة، ولكن القرار النهائي للأمن.
وكان اتحاد الكرة قد أعلن مساء أمس عن تأجيل مباراة القمة 119 بين الأهلي والزمالك لدواع أمنية .
كانت هذه تفاصيل خبر «شوبير» يكشف عن التفاصيل الكاملة لتأجيل القمة .. ويعلن الموعد الجديد للمبارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.