«شوبير» يكشف عن التفاصيل الكاملة لتأجيل القمة .. ويعلن الموعد الجديد للمبارة

الموجز

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن الموعد الجديد لمباراة القمة التي تجمع بين الأهلي والزمالك في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال "شوبير" خلال تقديم برنامجه "ملعب on", والمذاع عبر فضائية "on sport 2" : مباراة القمة ستقام في نهاية الدور الأول أو قبل بداية الدور الثاني من مسابقة الدوري على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية .

وأضاف : اتحاد الكرة ليس له علاقة بتأجيل المباراة وأن الأمن هو من اتخذ قرار التأجيل , لافتا الي ان عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة جاهد مع الجهات الأمنية لإقامة المباراة، ولكن القرار النهائي للأمن.

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وكان اتحاد الكرة قد أعلن مساء أمس عن تأجيل مباراة القمة 119 بين الأهلي والزمالك لدواع أمنية .