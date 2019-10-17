شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة رجال الطائرة تعود إلى القاهرة فجر اليوم على فوجين بعد ختام كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود بعثة منتخب رجال الكرة الطائرة إلى القاهرة فجر اليوم الخميس، وفقا لتأكيدات أحمد عبد الدايم رئيس البعثة المدير الفنى للمنتخبات بالاتحاد شريف الشمرلى بعد ختام مشوار كأس العالم باليابان بالخسارة من أمريكا 3 / 1 فى آخر مواجهاته اليوم محتلا المركز العاشر، وذلك على فوجين .

جاء احتلال المنتخب للمركز العاشر ، بالرغم من البداية القوية التي شهدها المنتخب في انطلاق المنافسة بالفوز على أستراليا وإيران، إلا أنه لم يستطع الفوز فى أى مواجهة عقب ذلك، وظهر الفريق مهزوزا وبعيدا عن مستويات منافسيه .

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وتلقى منتخب مصر للكرة الطائرة هزيمة ثقيلة الأحد من تونس بنتيجة 3 / 1 فى تاسع مواجهاته بالبطولة، بعد أن خسر يوم الجمعة الماضى من اليابان بنتيجة 3 /2 فى ثامن جولات المونديال.

ونجح منتخب الطائرة فى الفوز على كل من أستراليا وإيران قبل أن يتلقى 9 هزائم متتالية أمام البرازيل وكندا وروسيا وإيطاليا وبولندا واليابان وتونس والأرجنتين وأخيرا أمريكا.

وتضم قائمة المنتخب فى هذه البطولة كلا من عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى ومحمد عادل ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى ومحمد عبد المحسن، وأحمد سعيد وعمر نجيب وأحمد ضياء ومحمود منصور وأحمد عبد العال ومحمد رضا.