شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقيم احتفالية كبرى لفريق "اليد" بحضور نجوم الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، إقامة احتفالية كبرى لفريق كرة اليد بعدما حصد بطولة دورى أبطال أفريقيا للأندية الأبطال، في الرأس الأخضر، على حساب سبورتينج، بنتيجة 32-31، يوم الاثنين الماضى.

وقرر مسئولو الزمالك دعوة فريق الكرة لحضور الاحتفالية، لتحفيزهم على تحقيق البطولات أسوة بفريق اليد، لاسيما وأن فريق الكرة يخوض منافسات دورى أبطال أفريقيا فى نسخته الحالية.

ويواجه فريق الكرة نظيره جينراسيون السنغالى يوم 24 أكتوبر الجارى فى إياب دور الـ32 بدورى الأبطال على ستاد السلام، وكان الأبيض خسر 2-1 فى لقاء الذهاب.