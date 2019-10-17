شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الزمالك يرفض مواجهة المقاولون العرب السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رفض إدارة ناديه خوض مباراة المقاولون العرب والمقرر إقامتها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدورى المصرى الممتاز، والتى تم تقديمها عقب تأجيل مباراة القمة المقررة فى الأسبوع الرابع.



وقال مرتضى منصور خلال تواجده ببرناج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة الحدث، إنه تحدث تليفونيا مع المهندس محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب وأكد التزامه بقرار الناديين الرافض لإقامة المباراة فى الموعد المحدد من قبل اتحاد الكرة.



وتحدث مرتضى منصور عن مكالمة أخرى تمت مع محمد عادل المشرف العام على فريق ذئاب الجبل، والتى أكد خلالها تمسك الناديين بموقفهما الرافض من إقامة مباراة الزمالك والمقاولون العرب.



وتابع منصور، من حق المقاولون العرب مواجهة أسوان طالما أن هذا الأمر مرتب وفقاً لجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز.