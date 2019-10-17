شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يرفض المجازفة بـ"شيكابالا" أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربي ميتشو، على عدم الدفع بمحمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق في المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المقرر لها يوم السبت المقبل.



وكشف مصدر بالجهاز الفنى أن اللاعب مازال يعانى من الإصابة في العضلة الخلفية، وموقفه لم يتحدد بعد بخصوص العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.



وأوضح المصدر أن اللاعب يخوض برنامج تأهيلي حالياً، والمدير الفني يرفض عودة اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية إلا بعد التأكد من تماثلة للشفاء بصورة كاملة.

يذكر أن مباراة الزمالك أمام الأهلى فى الدورى تم تأجيلها مؤخرا لأسباب أمنية.