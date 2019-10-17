شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يُفاجىء لاعبى "يد الزمالك" فى استديو على الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أبطال فريق يد النادى المتواجدين في الاستوديو الخاص ببرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة الحدث اليوم للمشاركة فى احتفالية أبطال كرة اليد والحائز على لقب بطولة أفريقيا للمرة الثالثة.

وحاز الزمالك على لقب بطولة أفريقيا لكرة اليد بعد فوزه على منافسه المصري أيضاً فريق سبورتنج في المباراة الشهيرة.

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وأثنى رئيس الزمالك خلال لقائه باللاعبين على الأداء المشرف على الفريق في بطولة أفريقيا وقدرته على رفع العلم المصري في أكثر من بلد عربي وافريقي خلال المواسم الثلاثة السابقة.

كما أكد مرتضى منصور حرصه على توجيه الشكر لشريفة الفار عضو المجلس الذى رأست بعثة الفريق خلال الفترة الماضية.