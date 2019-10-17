شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لن ننظر لاعتراض المقاصة على الحكم محمد معروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الرد على اعتراض نادى المقاصة على تعيين محمد معروف حكما لمباراة الفريق اليوم أمام النادى المصرى فى الأسبوع الرابع بالدورى.

وكشف مسئولو اللجنة أنه لن يتم النظر إلى اعتراض المقاصة، ولا تعديل فى طاقم حكام المباراة بعد إعلانه بشكل رسمى.

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وسادت حالة من الاستياء والغضب لدى مسئولى المقاصة ولدى الجهاز الفنى للفريق بعد قرار لجنة الحكام الرئيسية بتعيين الحكم محمد معروف لإدارة مباراة المقاصة أمام المصرى البورسعيدى.

وقال وليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة: المقاصة يسجل اعتراضه رسميا على إدارة الحكم معروف لمباراة المصرى، خاصة أنه على علاقة متوترة مع لاعبى وجهاز المقاصة، بعدما اعترضنا عليه بشدة أثناء مباراة الزمالك لتغاضيه عن احتساب ضربتى جزاء، ولا شك أن علاقة الحكم مع لاعبى المقاصة ستكون متأثرة بأحداث مباراة الزمالك بالكأس، وسيولد قلق وتوتر لدى لاعبى المقاصة ما يؤثر على أدائهم ولا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضح هويدى لا نعترض على التحكيم المصرى، ولا نوجه أى اتهامات للحكم محمد معروف، لكن بالتأكيد إدارته لمباراة المصرى ستجعل قراراته تتأثر بأحداث لقاء الزمالك، وبالتالى سيؤثر سلبا على أداء لاعبى المقاصة، ما يهدد بإفساد المباراة أو حدوث أخطاء جسيمة، وهو ما نحذر منه ونطالب لجنة الحكام بسرعة اتخاذ قرار مناسب لتفادى أحداث تسىء للحكم وللاعبين وللبطولة كلها.