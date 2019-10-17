مواعيد مباريات اليوم الخميس 17 / 10 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 17 / 10 / 2019 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة نادى مصر والجونة على ستاد الكلية الحربية ومباراة المصرى البورسعيدى ومصر المقاصة على ستاد الجيش بالسويس ومباراة إنبى والإنتاج الحربى على ستاد بتروسبورت ومباراة بيراميدز وسموحة على ستاد الدفاع الجوى.

موعد مباراة نادى مصر والجونة

تقام مباراة نادى مصر والجونة على ستاد الكلية الحربية فى تمام الثالثة عصر اليوم الخميس فى مواجهة يدخلها الفريق الصاعد لدوري الاضواء والشهرة لأول مرة فى تاريخه بمعنويات مرتفعة بعد أن انتزع نقطة التعادل الاولى فى مسيرته بالممتاز من أنياب نادى الزمالك بهدف لكل فريق فى الجولة الثالثة للمسابقة بينما فاز الجونة على مصر المقاصة بهدف دون رد فى إطار منافسات ذات الجولة.

ويحتل نادى مصر المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين بعد أن لعب 3 مباريات تعادل فى لقاءين وخسر مباراة وسجل هدف وتلقت شباكه أربعة أهداف بينما يحتل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 3 مواجهات فاز فى لقاء وخسر مباراتين وسجل هدف وتلقت شباكه هدفين .

موعد مباراة المصرى البورسعيدى ومصر المقاصة

تقام مباراة المصرى البورسعيدى ومصر المقاصة على ستاد الجيش بالسويس فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم الخميس فى مواجهة الجريحين حيث خسر الفريق الفيومى فى مباراته الاخيرة من الجونة بهدف دون رد وهى نفس النتيجة التى حققها الفريق البورسعيدى الذى سقط أمام زعيم الثغر بهدف دون رد فى ذات الجولة .

ويحتل مصر المقاصة المركز الحادى عشر برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز فى واحدة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف بينما يحتل المصرى البورسعيدى المركز السابع برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى مثلها وخسر مثلها وسجل لاعبيه 4 اهداف وتلقت شباكه 3 اهداف.

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موعد مباراة انبى والانتاج الحربى

تقام مباراة انبى والانتاج الحربى على ستاد بتروسبورت فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم الخميس فى مواجهة مثيرة بين الفريقين لاسيما بعد خسارة الفريق البترولى من سموحة بهدفين مقابل هدف وخسارة الانتاج الحربى من المقاولون العرب بهدف دون رد فى الجولة الاخيرة للمسابقة .

ويقبع انبى فى المركز الاخير بجدول الدوري برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 3 مباريات تعادل فى لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 7 أهداف فيما يحتل الانتاج الحربى المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 3 مواجهات فاز فى واحدة وخسر مباراتين وسجل ثلاثة أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.

موعد مباراة بيراميدز وسموحة

تقام مباراة بيراميدز وسموحة على ستاد الدفاع الجوى فى تمام الثامنة مساء اليوم الخميس فى مواجهة يدخلها الفريق السماوى بحثاً عن العودة لقطار الانتصارات بعد التعادل مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق فيما فاز سموحة على انبى بهدفين مقابل هدف .

ويحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز فى 2 وتعادل فى واحدة ولم يخسر وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 3 اهداف فيما يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز فى 1 وتعادل فى مثلها وخسر مثلها وسجل لاعبيه 4 اهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف .

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.