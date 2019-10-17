شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم شطة: شعبية الزمالك فى السودان أكبر من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد المنعم شطة نجم الأهلى السابق أن شعبية الزمالك أكبر من الأهلى لدى الشعب السودانى، موضحا أن الفارس الأبيض يحتل المكانة الأولى فى قلوب السودانيين.

وقال شطة فى تصريحات لقناة تايم سبورت أن الأهلى يشبه فى شعبيته بالسودان نادى الهلال، فيما يشبه الزمالك نادى المريخ.

وتابع نجم الأهلى أنه حينما جاء للاحتراف فى مصر لم يكن لديه انتماءات، لكنه تأقلم وشعر بالحب داخل الأهلى.

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وكشف عبد المنعم شطة كواليس رحيل عيسى حياتو عن رئاسة الاتحاد الأفريقي بدأت بانقلاب من الدول الناطقة باللغة الإنجليزية موضحا أن رئيس الاتحاد النيجيري هو من قاد هذا الانقلاب.. وقال أن هناك أسرا لا يستطيع الكشف عنها، لكنه يؤكد على نزاهة عيسى حياتو وسلامته من تهم الفساد المالى والرشاوى قائلا :" للحقيقة مفيش حاجة اتمسكت عليه من قريب أو بعيد".



وتابع نجم الأهلى السابق أن عيسى حياتو كان يعلم بتحركات 29 اتحاد ضده ولكنه كان يثق فى نجاحه ضد أحمد أحمد.



وختم :"عيسى حياتو شعر بالخسارة فى الانتخابات أمام أحمد أحمد حينما قام ألأخير للتحدث ووجدت كلمته ترحاب كبير من رؤساء الاتحادات".