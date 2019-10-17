شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور : "الأهلى فلت من الزمالك" بعد قرار تأجيل القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الغندور مقدم برنامج "الزمالك اليوم" أن ناديه لم يكن لديه أية مخاوف من مواجهة الأهلى فى مباراة القمة التى كان مقرراً لها يوم السبت المقبل.

أضاف خالد الغندور أن الزمالك مستعد للعب أمام الأهلى فى أى وقت، نافياً أن تكون هناك مخاوف كما ردد بعض أنصار النادى الأهلى خلال الساعات القليلة المقبلة.

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وقال الغندور، "الاهلى فلت من الزمالك"، موضحاً أن الأبيض لم يكن منافسا سهلا فى مباراة السوبر حتى يشعر البعض بأفضلية الأحمر على القلعة البيضاء، خاصة وأن من تابع مباراة الفريقين الأخيرة سيتأكد اننا عدنا الى المباراة وكدنا نحقق المعادلة.

وقال الغندور، إن المباراة تم تأجيلها بقرار أمنى ولو أقيمت المباراة فى موعدها لم يكن لأحد أن يعترض على خوضها.