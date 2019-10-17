شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ردا على لاسارتى:" أرسلنا دعوة احتفالية الدورى عبر الوتس آب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو النادى الأهلى، أنه تم ارسال دعوة لحضور احتفالية الدوري لكلاً من مارتن لاسارتي وكارتيرون المديرين الفنين السابقين للنادي تقديرا لدورهما في فوز الفريق الأحمر بالدوري.

من جانبه، أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي في تصريحات صحفية ان النادي الأحمر أرسل الدعوة للاسارتي وكارتيرون عبر "الواتس آب " ، لتعذر ارسال الدعوات لهم نظرا لضيق الوقت، إلا ان الثنائي لم يحضر الاحتفالية التي اقيمت في احد الفنادق الكبري بالقاهرة.

كان اتحاد الكرة أقام احتفالية كبرى للأهلى لتسليمه درع الدورى الـ41 مؤخرا، وخرج لاسارتى بتصريحات أكد خلالها أنه لم يتسلم دعوة من الأهلى للحضور والاحتفال مع الفريق.