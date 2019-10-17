أمير مرتضى: لاعبو اليد كتبوا أسماءهم بالذهب الأبيض فى تاريخ الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، نجوم كرة اليد الفائزين بلقب بطولة أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي. وقال أمير مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الزمالك اليوم" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، إن لاعبى اليد كتبوا أسماءهم بالذهب الأبيض فلا تاريخ القلعة البيضاء. Advertisements وأكد أمير مرتضى أن فريق اليد شرف النادى والرياضة المصرية بالكامل بعدما حقق البطولة للمرة الثالثة على التوالي. وحاز الزمالك على لقب بطولة أفريقيا لكرة اليد بعد فوزه على منافسه المصري أيضاً فريق سبورتنج في المباراة الشهيرة.

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