مرتضى: لم نطلب تأجيل مواجهة الأهلي.. ومن حق المقاولون رفض مواجهتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن فريق المقاولون العرب من حقه رفض مواجهة الفريق الأبيض السبت المقبل في مباراة مقدمة من الجولة الخامسة في الدوري المصري الممتاز.

وفي برنامج الزمالك الرسمي قال مرتضى منصور :"أولاً لم نطلب تأجيل مواجهة الأهلي، بل أنني صرفت مستحقات اللاعبين قبل صدور القرار استعداداً للمباراة".

وكان الاتحاد المصري قد أكد تأجيل مباراة الأهلي والزمالك لدواعي أمنية، دون تحديد موعدها الجديد ليُقابل القرار باستياء عند الجماهير التي كانت تنتظر اللقاء بشغف.

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وأضاف رئيس الزمالك :"من حق المقاولون رفض مواجهتنا، من الأفضل للمقاولون مواجهة أسوان بدلاً من اللعب ضد الزمالك، مع الاحترام لفريق أسوان".

وتابع رئيس الزمالك :"مباراتنا مع المقاولون في الجولة الخامسة المقرر لها 23 أكتوبر تم تأجيلها بسبب خوض مباراة جينيراسيون بقرار من الكاف، ولا دخل لنا أو لاتحاد الكرة بالتأجيل".

وأنهى رئيس الزمالك :"علينا احترام القرارات الأمنية، لقد أبلغني الأمن بمعلومات لن أفصح عنها وبناء عليها وافقت على خوض مباراة جينراسيون في استاد السلام بدلاً من استاد القاهرة".