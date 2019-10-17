تصريحات الأربعاء.. حجازي أحق بالقيادة من صلاح.. ولاسارتي ينتقد تجاهل الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات لنجوم الكرة والرياضة ليوم الأربعاء 16 أكتوبر.

"نتحمل عقده".. رسالة من مرتضى منصور لآل الشيخ بسبب ساسي

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ناديه أصبح الآن يتحمل راتب المحترف التونسي فرجاني ساسي بعد تراجع تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني عن تحمله راتب اللاعب بالكامل.

مدرب مصر السابق: حجازي الأجدر بقيادة المنتخب.. وكان يجب أن يكون لصلاح دور أقوى

أكد هاني رمزي، مدرب منتخب مصر السابق، أنه لا يفضل الاعتماد على مبدأ الأقدمية لاختيار قائد الفراعنة، مشيرًا إلى أن المدافع الدولي أحمد حجازي هو الأجدر بحمل شارة القيادة خلال الفترة المقبلة.

"ما يحدث تخبط".. مدرب أسوان يهاجم اتحاد الكرة

أكد مجدي عبد العاطي المدير الفني لنادي أسوان، أن تأجيل مباراة فريقه أمام المقاولون العرب في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، بمثابة تخبط كبير من لجنة المسابقات.

عماد وحيد: كل ما يهم مجلس الأهلي الحالي هو محو إنجازات عهد محمود طاهر

قال عماد وحيد، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق إن ما يهم المجلس الحالي للنادي الأهلي هو محو أي إنجاز للمجلس السابق برئاسة المهندس محمود طاهر.

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البدري يتحدث عن الصعوبات التي ستواجه المنتخب قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر

حدد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الصعوبات والمعوقات التي ستواجه الجهاز الفني قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر بالتصفيات الأفريقية.

فرجاني: سعيد بالتواجد في الزمالك.. وأريد التتويج بالمزيد من البطولات

نفى فرجاني ساسي، لاعب فريق الزمالك إجراء أي حوارات أو تصريحات صحفية لأي وسيلة إعلام تونسية خلال الفترة الأخيرة على هامش تواجده بمعسكر منتخب بلاده الأخير لخوض ودية الكاميرون .

لاسارتي ينتقد تجاهل إدارة الأهلي له في احتفالية الدوري

صرح مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للأهلي أنه فوجئ بعدم الحصول على دعوة من مجلس إدارة النادي لحضور حفل التتويج بالدوري الممتاز.

الأهلي يوضح لمصراوي حقيقة عدم دعوة لاسارتي وكارتيرون لحفل درع الدوري

أكد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أنه تم إرسال دعوة للثنائي باتريس كارتيرون، ومارتن لاسارتي، لحضور إحتفالية درع الدوري عبر "واتس اب".

كريم حافظ لمصراوي: نفتقد تريزيجيه في تركيا.. وأسعى للعودة للمنتخب

أبدى كريم حافظ، ظهير نادي قاسم باشا التركي، سعادته بالتواجد في التشكيلة المثالية للدوري التركي عن شهر سبتمبر.