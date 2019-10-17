نشرة الأربعاء..استقبال أبطال الزمالك.. وأزمة الدوري والكلاسيكو.. وخطوة جديدة لجروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأحداث الرياضية ليوم الأربعاء 16 أكتوبر.

بالصور.. استقبال حافل لأبطال الزمالك بعد التتويج الأفريقي في كرة اليد

وصلت بعثة فريق كرة اليد بنادي الزمالك إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، قادمة من كاب دي فيردي، بعد التتويج ببطولة أفريقيا لأبطال الدوري.

"تهديد وتصعيد وإلغاء".. رسائل نارية من المقاولون بعد قرار اتحاد الكرة بشأن القمة

قال محمد عادل المشرف على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، إن ناديه سيرفض قرار اتحاد الكرة بشأن مواجهة الزمالك بدلاً من أسوان.

المقاصة: نطلب التأجيل أسوة بالقمة.. ونُحذر من فوضى

حذر نادي مصر للمقاصة الاتحاد المصري لكرة القدم من فوضى في الدوري الممتاز وذلك بعد تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

رسميًا.. أهلي جدة يُعلن التعاقد مع جروس

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، مساء اليوم الأربعاء، تعاقده مع السويسري كريستيان جروس، خلفًا لبرانكو إيفانكوفيتش، ليكمل حتى نهاية الموسم.

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محمد فضل يكشف سبب تأجيل القمة.. وحقيقة الاستقالات

كشف محمد فضل، عضو لجنة تسيير أعمال اتحاد كرة القدم، عن سبب تأجيل مباراة القمة والزمالك والتي كان مقرر لها مساء السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الرابعة بالدوري.

خاص.. المصري يطالب اتحاد الكرة بتأجيل مواجهة المقاصة

طالب طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الفريق أمام مصر المقاصة بالدوري.

قائمة بيراميدز لمواجهة سموحة في الدوري

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة فريقه لمواجهة سموحة في الثامنة مساء الخميس، على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس في الجولة الرابعة للدوري الممتاز.

نظرا لتطور الأحداث.. مجلس الرياضة في إسبانيا يرفض إقامة الكلاسيكو

أعرب المجلس الأعلى للرياضة الإسبانية عدم موافقته على إقامة (كلاسيكو) الكرة الإسبانية بين برشلونة وريال مدريد على ملعب (كامب نو) معقل الفريق الكتالوني يوم 26 أكتوبر الجاري، حسبما أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأربعاء.

المقاولون يطالب بالالتزام بجدول الدوري المعلن.. ويعقد اجتماعا طارئا

أكد محسن صلاح رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، أن خوض الفريق لمباراة الزمالك مازال محل دراسة.