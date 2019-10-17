الأهلي يوضح لمصراوي حقيقة عدم دعوة لاسارتي وكارتيرون لحفل درع الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أنه تم إرسال دعوة للثنائي باتريس كارتيرون، ومارتن لاسارتي، لحضور إحتفالية درع الدوري عبر "واتس اب".

وكان لاسارتي قد صرح بأنه لم يتلق أي دعوة من الأهلي بشأن احتفالية الدوري.

وأقامت الشركة الراعية لاتحاد الكرة والنادي الأهلي احتفالية الاسبوع الماضي بأحد الفنادق لتسليم الفريق درع الدوري لموسم 2018/2019.

وقال مرجان في تصريحات لـ"الخليج 365" "الشركة الراعية قامت بإرسال الدعوات قبل الحفل بـ24 ساعة فقط، القاعة كان قد تم حجزها قبل الحفل بـ3 أيام".

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وتابع "الأهلي سبق واحتفل بمارتن لاسارتي، وبالفعل قمنا بإرسال الدعوة عبر الواتس اب وكذلك نفس الأمر مع كارتيرون".

وصرح "لضيق الوقت لم يتمكن الثنائي من الحضور، الدعوات تسلمناها في وقت متأخر، تم تسليم الدعوات للاعبين صباح يوم الحفل".

واستمر "لاسارتي تواجد بالفيلم التسجيلي وحضر الجهاز المعاون له الحفل، وتم الاحتفال بكل ما ساهم في التتويج حتى لو رحلوا عن الأهلي".

واختتم "بالطبع كنا نتمنى وجود لاسارتي في الحفل، لكن نؤكد أننا لم ننسى أحد، لاسارتي سيبقى في قلوب جماهير الأهلي بسبب تلك البطولة بالتأكيد".

وتولى كارتيرون الإدارة الفنية للأهلي مطلع موسم 2018/2019، ثم رحل وتولى محمد يوسف المهمة بشكل مؤقت، وتم التعاقد مع مارتن لاسارتي ليُكمل الموسم ونجح في تحقيق اللقب.